Trump diz que EUA podem fazer novos ataques ao Irã; Teerã diz que Ormuz será totalmente fechado

Múltiplas explosões foram ouvidas nas regiões de Gorgan, Qeshm e Hergam, no Irã, após o início dos bombardeios das Forças Armadas dos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que caças dos EUA estão sobrevoando o espaço aéreo iraniano.

"Os ataques aéreos vão terminar em breve", disse Trump à Fox News. "Falei diretamente com autoridades iranianas e eles pediram que eu parasse os bombardeios".

Trump disse que os israelenses não estiveram envolvidos nos ataques ao Irã e não descartou a possibilidade de novas operações. Até o momento há relatos na mídia iraniana de troca de ataques marítimos entre as forças iranianas e dos Estados Unidos.

Segundo a agência de notícias Mehr, a Marinha do Irã decretou que o Estreito de Ormuz estará totalmente fechado "até novo aviso". De acordo com a reportagem, nenhuma embarcação poderá sair do Golfo Pérsico e no Mar de Omã e em caso de aproximação ao Estreito de Ormuz será considerada alvo inimigo pelos iranianos.