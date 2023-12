Tubarão mata turista americana que praticava stand-up paddle nas Bahamas

Uma turista americana de 44 anos morreu, nesta segunda-feira (5), após ser atacada por um tubarão enquanto fazia stand-up paddle em frente a um resort na ilha de New Providence, em Nassau, capital das Bahamas. A vítima morava na cidade de Boston, nos EUA, e estava no mar na companhia de um parente, quando houve o ataque. Os dois foram resgatados por um salva-vidas, mas ela não resistiu aos ferimentos.

De acordo com os policiais que tentaram reanimá-la com primeiros socorros, a vítima teve ferimentos muito graves no corpo, especialmente na região do quadril e do torso.

Recentemente, outros dois ataques envolvendo tubarões foram registrados nas Bahamas: uma alemã de 47 anos sumiu em uma excursão de mergulho depois de encontrar um tubarão, no dia 21 de novembro, e uma americana de 58 anos foi morta enquanto estava mergulhando só de snorkell (na superfície da água) com a família, em setembro do ano passado.

Porém, em geral, os ataques são incomuns na região. As Bahamas já tiveram 33 ataques registrados desde 1580, segundo o International Shark Attack File, um banco de dados atualizado pelo Museu de História Natural da Flórida, nos Estados Unidos.