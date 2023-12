Megalodonte: Mulher encontra dente de tubarão pré-histórico em praia na Flórida

Imagina andar em uma praia e encontrar um fóssil de milhões de anos. Foi o que aconteceu com a professora aposentada Beth Orticelli, que durante um passeio em Venice, na Flórida, achou um dente de um tubarão pré-histórico. Um profissional independente afirmou que o dente deve ter entre 2 e 24 milhões de anos.

O fóssil é da espécie Megalodonte e estava parcialmente enterrado em Manasota Key, mas foi encontrado por Orticelli enquanto ela andava pelo local com o marido.

Ao jornal Newsweek, a professora aposentada conta que ficou surpresa com a boa condição do espécime, que é mais comum de achar no fundo do mar. “Estávamos gritando como se tivéssemos ganhado a loteria”, declarou.

O dente tem o tamanho da palma da mão dela. A descoberta gerou vários comentários nas redes sociais de Beth. Alguns internautas acreditam que um mergulhador deixou o dente cair na praia, enquanto outros acham que ele foi enterrado como uma boa ação. Para outro grupo, o fóssil pode ter sido arrastado de um sítio arqueológico próximo por tempestades e furacões.