Trump promete 'vitória incrível' e governar para 'todos os Estados Unidos'

Donald Trump aceitou nesta quinta-feira (18) sua nomeação como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, prometendo conseguir uma "vitória incrível" e governar para todos os cidadãos, pois a vitória não será apenas para metade do país, garantiu.

Durante seu discurso na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, o ex-presidente, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no último sábado, disse que soube que estava "sob ataque", mas que tinha Deus ao seu lado.

O candidato republicano também pediu aos apoiadores para não "demonizar" as diferenças políticas e solicitou aos seus rivais democratas que deixem de utilizar o "sistema judicial" como arma.

"Todos somos concidadãos (...) Não devemos criminalizar a dissidência nem demonizar o desacordo político, que é o que tem acontecido ultimamente em nosso país a um nível que ninguém viu antes", disse o ex-presidente durante a convenção republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin (norte).

Trump também prometeu terminar o muro na fronteira com México para combater 'imigração ilegal'. "Vamos acabar com a crise da imigração ilegal fechando a nossa fronteira e terminando o muro, a maior parte do qual já construí", disse o ex-presidente. "Vamos conter a invasão na nossa fronteira sul e faremos isso rapidamente."

Trump lembrou o atentado do sábado, dizendo que seria a única vez que o público ouviria ele falar disso, porque é algo "muito doloroso" para se contar. O ex-presidente afirmou que, se não tivesse virado a cabeça no momento em que a bala se movesse, “não estaria aqui”. “Eu não deveria estar aqui esta noite”, afirma

Trump afirmou que, após os tiros, o público pensou que ele estava morto. Por isso, ele disse que se manifesta, falado o braço e relacionado: “Lutem, lutem, lutem”. O republicano em seguida lembrou Corey Comperatore, o bombeiro que morreu no comício, e outras duas pessoas que ficaram

“Ele era um bombeiro muito respeitado, sua esposa, Helen, é uma mulher incrível, eu falei com ela”, disse. “Ele protegeu sua família e foi atingido.” Trump então se retirou do púlpito e mudou o uniforme do Comperatore, que foi colocado no palco da convenção. O ex-presidente beijou o capacete.