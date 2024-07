Jovem que atirou em Trump teria dito que o dia 13 de julho seria a sua 'estreia' em uma rede social

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que atirou contra Donald Trump, teria feito uma postagem cifrada sobre os seus planos em uma plataforma digital, horas antes de abrir fogo em um comício na Pensilvânia (EUA), no último sábado (13). No ataque, o ex-presidente levou um tiro de raspão na orelha e um apoiador do candidato republicano acabou morto.

"13 de julho será a minha estreia, assista ao desenrolar", dizia a mensagem postada em uma plataforma de jogos chamada 'Steam', popular entre gamers, que costumam a usar para se comunicar entre si.

A mensagem foi revelada aos senadores dos Estado Unidos durante uma reunião com as principais autoridades responsáveis da área de Segurança, realizada na última quarta-feira (17). A postagem teria sido descoberta enquanto os investigadores federais analisavam dispositivos de Crooks, incluindo celulares e laptop.

Ao revisar o laptop, os investigadores também encontraram buscas recentes relacionadas a Donald Trump, Joe Biden, a convenção do Comitê Nacional Democrata (DNC) e o comício de Trump em 13 de julho. Thomas Matthew também possuía fotos dos candidatos presidenciais no celular.

O atirador foi abatido segundos após atirar contra Trump. Segundo a Fox, ele tinha dois telefones celulares, um que foi recuperado perto de seu corpo e um secundário, encontrado na sua casa e que tinha apenas 27 contatos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)