Conselheiro de segurança de Trump pede para Taiwan aumentar gastos em defesa

Um dos principais conselheiros de segurança de Donald Trump disse nesta quarta-feira que Taiwan precisa aumentar seus gastos em defesa de maneira significativa perante a ameaça potencial de agressão da China.

Os comentários de Robert O’Brien, o quinto e último conselheiro de segurança nacional de Trump, surgem após o ex-presidente dizer que Taiwan deveria pagar aos Estados Unidos por sua defesa.

Em entrevista com a Bloomberg Businessweek em 25 de junho, publicada na terça-feira, Trump disse: “Conheço as pessoas muito bem, as respeito muito. Eles levaram quase 100% do nosso negócio de chips. Acho que Taiwan deveria nos pagar por defesa".

Quando questionado sobre o comentário de Trump em mesa redonda da Bloomberg à margem da convenção republicana, O'Brien disse acreditar que Trump quis indicar que Taiwan deveria contribuir mais com sua própria defesa.

"Eles precisam aumentar os gastos para dar conta da PRC e do CCP, e podemos ajuda-los, podemos ser parte disso", disse O'Brien a repórteres, se referindo à República Popular da China e ao Partido Comunista Chinês. "O que eu acho que o presidente Trump está dizendo é que temos que compartilhar esse peso."

Ele sugeriu o gasto de pelo menos 5% do Produto Interno Bruto nas forças militares para acompanhar a China, mas acrescentou que o montante era uma estimativa aproximada.

Embora O’Brien não seja parte da campanha de Trump e tenha deixado claro que expressava sua opinião pessoal, ele está em contato constante com o ex-presidente sobre temas de segurança nacional.

