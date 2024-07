Curativos de orelha no estilo Trump são nova moda na Convenção Nacional Republicana

Uma tendência de moda diferente surgiu na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, nesta semana: curativos falsos nas orelhas, usados pelos participantes como um gesto simbólico de apoio a Donald Trump.

Trump apareceu na convenção usando um grande curativo no local onde uma bala atingiu sua orelha direita no atentado que sofreu durante um comício no sábado.

"Estamos ajudando o presidente Trump a criar uma nova declaração de moda", disse a delegada do Arizona Susan Ellsworth. "Estamos nos solidarizando com ele por seu ferimento. E só queremos que ele saiba o quanto o amamos."

A convenção de quatro dias culminará com um discurso de Trump no horário nobre desta quinta-feira (18/07) quando ele aceitará formalmente a indicação do partido para enfrentar o democrata Joe Biden em uma revanche da disputa de 2020.

O delegado Michael Schafer, com um curativo falso na orelha direita, disse que a tendência não era exatamente a mesma do onipresente boné vermelho "Tornar a América Grande Novamente".

"Acho que é algo de momento", disse ele.