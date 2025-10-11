Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Trump está com saúde excepcional', afirma médico do presidente americano após check-up

Trump passou cerca de três horas no hospital em Bethesda, Maryland

Estadão Conteúdo

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, está com "saúde excepcional", disse seu médico nesta sexta-feira, 10, após ele ter passado por um check-up que incluiu exames laboratoriais e avaliações preventivas de saúde no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

VEJA MAIS

image Trump não descarta reunião com Xi e menciona autorização para demissões por shutdown

[[(standard.Article) Trump: acordo de Gaza é bom para Israel e para todo mundo -]]

image Governo Trump contradiz Moraes e diz que Filipe Martins não entrou nos EUA em 2022

Trump passou cerca de três horas no hospital em Bethesda, Maryland, nesta manhã, para o que seu médico, o capitão da Marinha Sean Barbabella, chamou de "avaliação de acompanhamento programada", que era "parte de seu plano de manutenção de saúde contínua". Enquanto estava lá, Trump também tomou sua vacina anual contra a gripe, bem como uma vacina de reforço contra a Covid-19.

"O presidente Donald J. Trump continua com uma saúde excepcional, apresentando um forte desempenho cardiovascular, pulmonar, neurológico e físico", escreveu Barbabella em um memorando de uma página divulgado na noite de sexta-feira pela Casa Branca. O médico observou no memorando que a avaliação ajudou a preparar as próximas viagens de Trump ao exterior e incluiu imagens avançadas, exames laboratoriais e avaliações preventivas de saúde.

O presidente viajará para o Oriente Médio neste fim de semana e tem voo marcado para a Ásia no final deste mês.

Barbabella também disse que avaliou a idade cardíaca de Trump, que era cerca de 14 anos mais jovem do que sua idade cronológica. Trump tem 79 anos e era o presidente mais velho dos Estados Unidos quando assumiu o cargo.

Esta semana, a Casa Branca descreveu inicialmente a visita de Trump ao hospital como um "check-up anual de rotina", embora Trump já tivesse feito seu exame físico anual em abril. O presidente então chamou-o de "exame físico semestral".

O exame físico de Trump em abril constatou que ele estava "totalmente apto" para servir como comandante-chefe. O resumo de três páginas do exame feito por Barbabella informou, na ocasião, que ele havia perdido 9 kg desde um exame médico em junho de 2020 e afirmou que ele tem um "estilo de vida ativo" que "continua a contribuir significativamente" para o bem-estar do presidente.

Em julho, a Casa Branca anunciou que Trump havia passado recentemente por um check-up médico após notar um "leve inchaço" na parte inferior das pernas e foi diagnosticado com uma condição comum em idosos que causa acúmulo de sangue nas veias. Testes realizados pela unidade médica da Casa Branca mostraram que Trump tem insuficiência venosa crônica, que ocorre quando pequenas válvulas dentro das veias que normalmente ajudam a mover o sangue contra a gravidade gradualmente perdem a capacidade de funcionar corretamente.

No exame físico de abril, Trump também passou por um breve teste de triagem para avaliar diferentes funções cerebrais.

Os presidentes têm grande discricionariedade sobre quais informações de saúde decidem divulgar ao público. O resumo do exame de Trump em abril incluía informações sobre seu peso, índice de massa corporal, cirurgias anteriores, exames de saúde mental, níveis de colesterol e pressão arterial.

Quando a porta-voz Karoline Leavitt discutiu os resultados do diagnóstico de insuficiência venosa crônica na sala de imprensa, ela observou que a Casa Branca estava divulgando detalhes do check-up para dissipar rumores sobre a saúde de Trump. Na época, Trump era frequentemente visto com hematomas nas mãos.

O presidente republicano também usou repetidamente a questão da saúde como arma política. Ele questionou repetidamente a saúde mental e física de seu antecessor democrata, o presidente Joe Biden, e destacou que passou por testes cognitivos que Biden não fez.

Biden ignorou essas críticas e disse que estava apto para exercer o cargo, mas desistiu da corrida pela Casa Branca em 2024 depois que um debate desastroso com Trump levantou dúvidas sobre sua aptidão para o cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/SAÚDE/CHECK-UP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Coreia do Norte exibe novo míssil de longo alcance em desfile militar

10.10.25 21h59

Explosão em fábrica no Tennessee, nos EUA, deixa vários mortos e desaparecidos

10.10.25 20h48

Trump não descarta reunião com Xi e menciona autorização para demissões por shutdown

10.10.25 19h43

política internacional

Na França, Macron renomeia Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, dias após renúncia

Em publicação no X, Lecornu disse "aceitar a missão" confiada por Macron

10.10.25 17h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda