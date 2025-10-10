Capa Jornal Amazônia
Trump não descarta reunião com Xi e menciona autorização para demissões por shutdown

Estadão Conteúdo

O presidente norte-americano, Donald Trump, não descartou a reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, apesar da nova tarifa de 100% aplicada pela administração republicana contra Pequim, ao responder perguntar de repórteres no Salão Oval, nesta sexta-feira, 10. Havia previsão de que os líderes se encontrassem na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, em cerca de duas semanas.

"Não sei se terei a reunião com Xi, mas eu estarei lá", disse, ao mencionar que ficou surpresa com o anúncio chinês de controle de exportação de terras raras. "Vamos ver o que acontece em relação à China, é por isso coloquei tarifa para 1º de novembro", acrescentou.

Apesar da tensão com Pequim, o republicano ressaltou que possui uma "boa relação" com Xi e que a medida chinesa não mira apenas os EUA, mas todos os países.

Sobre a paralisação do governo, ele afirmou que autorizou demissões de "muitas pessoas".

RELACIONADAS EM MUNDO

política internacional

Na França, Macron renomeia Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, dias após renúncia

Em publicação no X, Lecornu disse "aceitar a missão" confiada por Macron

10.10.25 17h42

encontro

O que Trump e Lula vão discutir? Terras raras, big techs e até Venezuela devem entrar na pauta

Nos bastidores do governo brasileiro, autoridades envolvidas na preparação da futura reunião presidencial Lula-Trump apostam que essas três questões vão aparecer nos futuros contatos

10.10.25 13h23

Lula x Trump

Lula afirma que estabeleceu com Trump 'relação que nunca deveria ter sido truncada'

O presidente voltou a rebater críticas de que ele teria demorado a tentar estabelecer um contato com Trump

10.10.25 12h49

Rubio indicou María Corina Machado ao Prêmio Nobel da Paz antes de ser secretário de Trump

10.10.25 12h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

