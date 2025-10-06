Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Adam Lopez, britânico de 39 anos, morador de Mattishall, em Norfolk, na Inglaterra, ganhou em uma raspadinha 1 milhão de libras — o equivalente a R$ 7,2 milhões — e decidiu comemorar com três meses de festas que terminaram com o recém-milionário no hospital.

Segundo informações da BBC, o operador de empilhadeira, que tinha um saldo equivalente a R$ 90,00, ficou milionário da noite para o dia e decidiu celebrar a conquista de uma maneira que não terminou muito bem.

Em setembro, Adam sofreu uma embolia pulmonar bilateral e teve que ser internado em um hospital. Ele conta que sabia que uma hora a festa iria ter que acabar e quase acabou da pior maneira.

"Eu sabia que o que eu estava fazendo acabaria eventualmente, e quase acabou da pior maneira possível. Foi um enorme, enorme chamado para acordar", contou o britânico.

O britânico ficou internado no Hospital Universitário Norfolk & Norwich por quase nove dias.

"Eu não conseguia andar, não conseguia respirar. Liguei para a ambulância, fui levado de maca da minha casa para dentro da ambulância e a maior mudança de vida que tive foi estar deitado na parte de trás da ambulância e ouvir as sirenes", declarou ele.

Adam Lopez revelou que o estilo de vida de "festejar sem parar" era compreensível para alguém que enfrentou muitas dificuldades financeiras. O prêmio o fez "viver um pouco de uma vida que eu nunca vivi", mas ele reconhece que escolheu o "caminho errado", e a celebração só parou quando sua saúde se tornou um problema sério.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)