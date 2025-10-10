Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Na França, Macron renomeia Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, dias após renúncia

Em publicação no X, Lecornu disse "aceitar a missão" confiada por Macron

Estadão Conteúdo
fonte

Essa é a primeira vez que o chefe de Estado visita o Brasil. Ele será recebido em Belém, ponto de partida das três cidades previstas na agenda de viagem, pelo presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Divulgação)

O presidente da França, Emmanuel Macron, renomeou o então primeiro-ministro demissionário, Sébastien Lecornu, ao mesmo cargo, em anúncio publicado nesta sexta-feira, 10, pelo Palácio do Eliseu. O anúncio acontece dias após a renúncia de Lecornu, que desencadeou nova crise política no país.

Em publicação no X, Lecornu disse "aceitar a missão" confiada por Macron de fazer "todo o possível" para dar à França um orçamento para o final do ano e de responder aos problemas da vida quotidiana.

Na publicação, ele mencionou que a restauração das contas públicas continua sendo uma prioridade para o futuro francês e para a soberania do país. "Precisamos pôr fim a esta crise política que está exasperando os franceses e a esta instabilidade que é ruim para a imagem da França e seus interesses", acrescentou, ao dizer que todas as questões levantadas durante as consultas realizadas nos últimos dias serão abertas ao debate parlamentar. "Deputados e senadores poderão assumir suas responsabilidades, e os debates devem ir até o fim", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA

LECORNU

RENÚNCIA

Macron

nomeação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula x Trump

Lula afirma que estabeleceu com Trump 'relação que nunca deveria ter sido truncada'

O presidente voltou a rebater críticas de que ele teria demorado a tentar estabelecer um contato com Trump

10.10.25 12h49

Rubio indicou María Corina Machado ao Prêmio Nobel da Paz antes de ser secretário de Trump

10.10.25 12h13

Netanyahu diz que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

10.10.25 10h03

María Corina Machado reage após ganhar o Prêmio Nobel da Paz: 'Estou em choque'

10.10.25 8h59

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda