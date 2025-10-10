Explosão em fábrica no Tennessee, nos EUA, deixa vários mortos e desaparecidos

Uma explosão na fábrica de munições militares Accurate Energetic Systems, na zona rural do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, deixou várias pessoas mortas e desaparecidas nesta sexta-feira, 10, segundo as autoridades. De acordo com Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, ao menos 19 pessoas ainda estão desaparecidas e podem estar mortas, mas não foi informado um número exato de vítimas.

As equipes de resgate mantiveram distância por horas devido ao campo de destroços em chamas e aos riscos de explosões secundárias. A explosão foi ouvida e sentida a quilômetros de distância. O site da empresa informa que ela fabrica e testa explosivos em uma instalação de oito prédios que se estende por colinas arborizadas na área de Bucksnort, cerca de 97 quilômetros a sudoeste da capital Nashville.

"Neste momento, temos várias pessoas desaparecidas. Estamos tentando ser sensíveis com as famílias e com a situação", disse Davis, em uma coletiva de imprensa. "Temos algumas vítimas fatais."

A causa da explosão, que Davis chamou de "devastadora", não foi imediatamente identificada, e a investigação pode levar dias, disse o xerife.

Imagens aéreas do local, captadas pela WTVF-TV, mostraram que a explosão aparentemente destruiu um dos edifícios no topo da colina, deixando apenas destroços fumegantes e veículos carbonizados.

Não há mais risco de explosões e o local estava sob controle na tarde de sexta-feira, de acordo com Grey Collier, porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Humphreys.

As equipes de emergência inicialmente não puderam entrar na fábrica devido às detonações contínuas, disse David Stewart, paramédico do condado de Hickman, por telefone. Ele não tinha detalhes sobre vítimas.

A Accurate Energetic Systems, com sede na vizinha McEwen, não respondeu imediatamente a uma mensagem solicitando comentários na manhã de sexta-feira.

"Esta é uma tragédia para nossa comunidade", disse o prefeito de McEwen, Brad Rachford, em um e-mail.

Moradores de Lobelville, a 20 minutos de carro do local, disseram que sentiram suas casas tremerem e algumas pessoas capturaram o forte estrondo da explosão em suas câmeras domésticas.

A explosão acordou Gentry Stover, residente próximo do local. "Pensei que a casa tivesse desabado comigo dentro dela", disse ele por telefone. "Moro muito perto da Accurate e percebi, cerca de 30 segundos depois de acordar, que tinha sido isso."

O deputado estadual Jody Barrett, republicano da cidade vizinha de Dickson, estava preocupado com o possível impacto econômico, pois a fábrica é uma importante fonte de empregos na região.

"Moramos a cerca de 24 km em linha reta e ouvimos claramente a explosão em casa", disse Barrett. "Parecia que algo estava atravessando o telhado da nossa casa."

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee (TEMA, na sigla em inglês) confirmou que houve feridos, mas não divulgou números porque o Departamento de Saúde ainda não os confirmou, disse a porta-voz Kristin Coulter. Coordenadores distritais da TEMA foram enviados à área a pedido do condado de Hickman, disse ela.

*Com informações da Associated Press.

