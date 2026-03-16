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Reino Unido não se envolverá em 'conflito mais amplo' no Oriente Médio, diz premiê

Starmer disse que trabalhará com parceiros europeus em um plano para reabrir o Estreito

Estadão Conteúdo
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Esse é um sinal de que Starmer não terá tranquilidade apesar da vitória acachapante dos trabalhistas na eleição no início deste mês (Toby Melville/REUTERS)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou nesta segunda-feira (16) que o Reino Unido não se envolverá no "conflito mais amplo" no Oriente Médio, mas reconheceu a importância de manter o Estreito de Ormuz aberto e que está trabalhando com aliados para decidir o que fazer.

Starmer disse que trabalhará com parceiros europeus em um plano para reabrir o Estreito, após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir aos aliados que enviem navios para a região. "Não seremos atraídos para a guerra mais ampla. Mas, em última análise, temos que abrir o Estreito de Ormuz. Isso não é uma tarefa simples", pontuou ele em uma coletiva de imprensa em Downing Street.

Segundo o premiê, ele e Trump conversaram por telefone ontem e houve discussões sobre um plano viável para o Estreito. "É um bom relacionamento", acrescentou sobre sua relação com o republicano. "Somos fortes aliados; temos sido por décadas, mas cabe a mim agir no que considero ser o melhor interesse da Grã-Bretanha".

Starmer também alertou que o presidente russo, Vladimir Putin, esta se beneficiando do conflito, já que o preço do petróleo disparou e Trump suspendeu as sanções sobre a energia russa. "É vital que continuemos a focar em apoiar a Ucrânia. Não podemos permitir que a guerra no Golfo Pérsico se transforme em um ganho inesperado para Putin", enfatizou.

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