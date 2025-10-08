Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

A morte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos, causou grande comoção no México. A adolescente morreu no último dia 20 de setembro, após complicações de uma cirurgia plástica realizada em uma clínica particular no estado de Durango. O caso levou autoridades locais a prometer o reforço das leis sobre procedimentos estéticos em menores de idade.

O pai da menina, separado da mãe, informou às autoridades que o procedimento foi autorizado apenas pela mãe, Paloma Escobedo. Nicole ficou internada por vários dias na UTI e teve morte cerebral decretada.

Cirurgias foram feitas por médico ligado à mãe

De acordo com a investigação, Nicole foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. As cirurgias foram realizadas pelo cirurgião Víctor Manuel Rosales, que mantinha relacionamento com a mãe da adolescente.

Ambos foram acusados formalmente pela Procuradoria-Geral de Durango. A mãe responde por "negligência nos cuidados e falsificação de exercício profissional", por ter participado do procedimento cirúrgico da filha sem possuir formação na área da saúde. O médico foi acusado de "negligência e prática indevida de serviços médicos".

Pai pede justiça e cobra punição aos responsáveis

Em entrevista ao jornalista Carlos Arellano, o pai de Nicole declarou: “Quero que o caso da minha filha não termine assim. Aqueles que fizeram isso com ela deveriam pagar com pena de prisão, porque não acabaram apenas com a vida dela”.

Segundo ele, a filha “era uma menina feliz, com o corpo e com a vida”. O pai também afirmou que Nicole nunca manifestou o desejo de passar por cirurgias estéticas, e que os preparativos para sua festa de 15 anos já estavam prontos.

Proposta da “Lei Nicole” busca endurecer regras

O caso reacendeu o debate no país sobre procedimentos estéticos em menores de idade. Parlamentares estaduais e federais passaram a discutir a criação da chamada “Lei Nicole”, que pretende estabelecer regras mais rígidas para cirurgias plásticas em adolescentes, a fim de evitar novos casos semelhantes.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)