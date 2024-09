Mulher de 24 anos morre após fazer seis cirurgias plásticas simultâneas no Ceará

Viviane Lira Monte morreu após complicações depois de ter realizado seis cirurgias plásticas simultâneas, na cidade de Sobral, interior do estado do Ceará. A empresária, de 24 anos, fez os procedimentos na barriga, nos braços, nos seios, nas costas e nos glúteos. O falecimento ocorreu na quinta-feira (26/09) e a família pede investigação sob suspeita de negligência médica.

A vítima ficou internada por mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após realizar os procedimentos. Conforme os familiares, a vítima teria procurado vários profissionais e todos se recusaram a fazer os seis procedimentos de uma só vez. Porém, um médico aceitou. Os procedimentos realizados foram: Mamoplastia Redutora (redução de mama); Lipoaspiração no abdômen; Lipoaspiração nos braços; Lipoaspiração nas costas; Lipoaspiração no pescoço; e Lipoenxertia glútea.

Todos os procedimentos foram realizados no dia 31 de agosto, um sábado. Viviane foi liberada no domingo (1° de setembro), por um médico plantonista. Os familiares relataram que ela começou a sentir dores no estômago no mesmo dia. Na segunda (2 de setembro), passou mal e estava sem conseguir fazer xixi. Os familiares entraram em contato com o médico, que os orientou a levarem Viviane para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele teria viajado.

A empresária ainda teve desmaio e falta de ar. Após ser internada, o quadro se agravou e ela foi levada para a UTI. Viviane ainda teve uma parada cardíaca, mas foi reanimada. Dias depois, no entanto, os médicos informaram à família que ela estava em estado grave. Apesar de tomar bolsas de sangue, a jovem teve infecção por bactéria e fungos. A cirurgia nos seios chegou a abrir e teve secreção nos braços. Na quinta-feira (26) ela faleceu. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.