O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ativistas brasileiros deportados de Israel para Jordânia devem chegar ao Brasil nesta quinta

Estadão Conteúdo

Os treze brasileiros que integravam a flotilha de ajuda humanitária para Gaza, detidos por Israel e deportados para a Jordânia, devem desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 9, de acordo com o Global Sumud Flotilla, movimento global.

No Brasil, os ativistas devem ser recepcionados por membros da flotilha, familiares e apoiadores no terminal de desembarque internacional do aeroporto.

A flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) é um movimento humanitário que tenta furar o bloqueio à Faixa de Gaza com mantimentos.

A frota de barcos saiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto com 45 embarcações e mais de 500 pessoas.

Ativistas como a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estavam presentes na flotilha, assim como o ator irlandês Liam Cunningham e uma delegação brasileira com 17 integrantes.

Os brasileiros foram detidos por Israel. Conforme informou o Itamaraty na terça-feira, 7, as negociações foram conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

De acordo com o Global Sumud Flotilla, eles saíram da prisão de Ktziot e deixaram Israel pela Ponte Allenby/Rei Hussein, com destino à Jordânia, onde chegaram por volta das 6h da manhã da terça, pelo horário de Brasília.

Até o momento, o único membro da delegação brasileira que retornou foi Nicolas Calabrese, que é um cidadão argentino-italiano residente no Brasil e foi deportado com o auxílio da diplomacia italiana. Ele chegou ao País na noite de segunda-feira, 6, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde mora.

