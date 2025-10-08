Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Guarda Nacional dos EUA se aproxima de Chicago e pode estar em Memphis até sexta-feira

Estadão Conteúdo

Tropas da Guarda Nacional estão posicionadas nos arredores de Chicago e também podem estar em Memphis até sexta-feira (10) enquanto a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, avança com sua política agressiva em relação ao crime nas grandes cidades - com ou sem o apoio dos líderes locais.

A presença das tropas em um centro da Reserva do Exército em Illinois ocorreu apesar de um processo judicial e da vigorosa oposição de líderes democratas. Sua missão exata não estava clara, mas a administração Trump lançou uma operação agressiva de aplicação da imigração na terceira maior cidade do país no mês passado.

Trump chamou Chicago de "inferno" do crime, apesar das estatísticas policiais mostrarem quedas significativas no crime, incluindo homicídios.

Em Memphis, no Tennessee, o governador republicano Bill Lee disse que as tropas serão comandadas pelo Serviço de Delegados dos EUA para "desempenhar um papel de apoio crítico" à aplicação da lei, embora isso ainda não tenha sido definido.

A chefe de polícia de Memphis, Cerelyn Davis, afirmou que um pequeno grupo de comandantes já estava na cidade, planejando a chegada das tropas da Guarda.

Illinois e Chicago estão pedindo a um juiz federal que interrompa as ações de Trump. Uma audiência judicial sobre o processo está agendada para quinta-feira. Uma audiência no tribunal de apelações sobre a tentativa do governo de implantar a Guarda em Portland, no Oregon, também está marcada para amanhã. Fonte: The Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GUARDA NACIONAL

Chicago
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Aprovação de Trump cai a 39% e desaprovação sobe a 56% em meio ao shutdown, mostra pesquisa

08.10.25 12h14

Hamas diz estar se esforçando para remover obstáculos ao cessar-fogo com Israel

08.10.25 12h09

Centenas de alpinistas são resgatados do Monte Everest após forte tempestade de neve

08.10.25 11h27

Von der Leyen diz que Rússia está fazendo campanha deliberada contra a Europa e pede resposta

08.10.25 10h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda