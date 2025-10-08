Centenas de alpinistas são resgatados do Monte Everest após forte tempestade de neve

Cerca de 900 alpinistas, guias e outros funcionários que ficaram presos por uma tempestade de neve no fim de semana no lado chinês do Monte Everest, chegaram a locais seguros, informou a televisão estatal da China na terça-feira, 7. Uma forte tempestade atingiu a área na noite de sábado, cortando o acesso ao local onde os alpinistas estavam acampados em barracas a mais de 4.900 metros de altitude.

Ao todo, 580 alpinistas e mais de 300 guias, pastores de iaques e outros trabalhadores ficaram presos.

Cerca de 350 alpinistas conseguiram descer até o meio-dia de segunda-feira, 6, e o restante chegou na terça-feira, informou a mídia estatal chinesa, citando o governo local.

Alguns caminhantes teriam sofrido hipotermia, e a agência oficial de notícias Xinhua informou que cerca de uma dúzia deles foi escoltada até um ponto de encontro por equipes com alimentos, medicamentos, aquecimento e suprimentos de oxigênio.

A área do Monte Everest foi temporariamente fechada.

A tempestade ocorreu durante um feriado nacional chinês de uma semana que termina nesta quarta-feira, 8.

No vizinho Nepal, um alpinista sul-coreano morreu em uma tempestade no fim de semana perto do cume do Mera Peak, uma montanha do Himalaia com 6.476 metros ao sul do Everest. /AP

