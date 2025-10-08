EUA: ex-diretor do FBI se declara inocente em caso que mira adversários de Trump

O ex-diretor do FBI James Comey declarou-se inocente, nesta quarta-feira, no caso criminal que aprofundou os esforços do Departamento de Justiça (DoJ) para mirar adversários do presidente americano, Donald Trump. Os advogados de Comey mencionaram que planejam argumentar que a acusação do republicano é "politicamente motivada e deve ser descartada".

A declaração de inocência de Comey às alegações de que ele mentiu ao Congresso há cinco anos dá início a um processo de disputas legais que pode culminar em um julgamento daqui a alguns meses no tribunal federal em Alexandria, Virgínia, nos arredores de Washington.

*Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast