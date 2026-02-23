Capa Jornal Amazônia
Trump diz que decisão sobre ação militar no Irã é exclusiva dele

Líder americano rebate reportagens sobre general ser contra conflito e acusa imprensa de "fake news"

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23), em publicação na rede social Truth Social, que a decisão final sobre uma eventual incursão militar contra o Irã cabe exclusivamente a ele. A declaração surgiu como resposta a reportagens que indicavam que o general do Exército americano Daniel Caine, conhecido como "Razin", seria contrário a uma ação militar no país.

Em sua postagem, Trump expressou preferência por um acordo com o Irã. "Eu preferiria ter um acordo com o Irã a não tê-lo, mas, se não chegarmos a um entendimento, será um dia muito ruim para aquele país e, muito infelizmente, para o seu povo", escreveu ele na rede social.

Trump critica imprensa por "fake news"

O presidente classificou como "100% incorretas" as notícias que apontavam divergência do general. Ele acusou a imprensa de divulgar "fake news" sem citar fontes.

Segundo Trump, embora o general Caine prefira evitar um conflito, ele acredita que, caso a decisão de enfrentamento militar seja tomada, a operação seria "facilmente vencida".

General Caine "sabe como vencer"

O republicano afirmou ainda em sua postagem que o general "sabe como vencer" e que, se for determinado, liderará qualquer ação. Trump reiterou que todas as informações divulgadas sobre uma possível guerra com o Irã seriam "incorretas e deliberadamente distorcidas".

