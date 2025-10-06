Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou como "ótima" a ligação telefônica que teve com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, 6. Em publicação na Truth Social, o republicano confirmou que discutiu especialmente economia e comércio bilateral, e prometeu se reunir "em um futuro não tão distante" com o brasileiro "tanto no Brasil, como nos EUA".

"Discutimos muitas coisas, mas a conversa foi focada em economia e no comércio entre nossos dois países. Teremos mais discussões", acrescentou Trump, reforçando ter "gostado" da ligação. "Nossos países se sairão muito bem juntos!"

Mais cedo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil (Secom) informou que Lula pediu a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros e o fim das sanções contra autoridades do País.

A conversa telefônica durou cerca de 30 minutos. Segundo a Secom, os dois líderes devem se reunir durante a Cúpula da Asean, na Malásia, no fim de outubro.