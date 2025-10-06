Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Lula pede a Trump que EUA retirem tarifaço e sanções contra autoridades brasileiras

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o governo norte-americano retire o tarifaço imposto contra o Brasil e as sanções contra autoridades brasileiras, entre elas ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal e seus parentes durante conversa por telefone realizada nesta segunda-feira, 6.

Em nota divulgada por volta das 12h desta segunda, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil (Secom) confirmou a conversa entre Lula e Trump. Disse que a ligação durou cerca de 30 minutos e que foi Trump quem ligou para Lula.

A Secom disse que os dois presidentes "relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia-Geral da ONU" e "reiteraram a impressão positiva daquele encontro".

"O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras", afirmou a Secom na nota.

Ainda segundo a Secom, Trump designou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para dar sequência às negociações como o Brasil envolvendo o tarifaço. Do lado brasileiro, os designados por Lula são o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Fernando Haddad.

A Secom informou também que Lula e Trump concordaram em se reunir pessoalmente em breve para discutir o assunto. O presidente brasileiro sugeriu a possibilidade de isso ocorrer na Cúpula da Asean, na Malásia, que será no fim de outubro. Lula também se dispôs a viajar aos Estados Unidos para ter esse tête-à-tête com Trump, diz a nota.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer uma "via direta de comunicação". Alckmin, Vieira e Haddad estiveram no Palácio da Alvorada acompanhando Lula na ligação com Trump. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o assessor especial Celso Amorim também acompanharam a conversa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

TRUMP

VIDEOCHAMADA

CONTEÚDO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Reunião de Lula Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

06.10.25 11h38

Lula fala com Trump por videochamada na manhã desta segunda (6)

06.10.25 11h18

Israel e Hamas negociam plano de paz de Trump no Egito: o que esperar do encontro?

06.10.25 11h07

Na França, tribunal de apelação revisita caso de estupro de Gisèle Pelicot

06.10.25 10h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

REPERCUSSÃO

Jovem suspeita de triplo feminicídio é presa ao vivo durante entrevista na TV

Morena Verdi, Brenda Del Castillo e Lara Gutiérrez foram torturadas e esquartejadas em crime que chocou Buenos Aires

29.09.25 23h20

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

VÍDEO: Turista escorrega e morre durante escalada em monte ao tirar uma selfie

Homem despencou de desfiladeiro de mais de 5.000 metros durante escalada no Monte Nama Feng ao tirar o cinto de segurança para a foto

29.09.25 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda