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Trump diz que Irã está 'implorando por acordo', mas que pode 'não estar disposto a um' agora

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 26, que o Irã é que está "implorando por um acordo, não eu", alegando que as notícias de que Teerã recusou um acordo com Washington são falsas.

Na primeira reunião de gabinete do governo após o início da guerra, o republicano ponderou que pode não estar disposto a trabalhar em um acordo agora, mas logo afirmou que o país persa "ainda tem chance de fazer um acordo". "Eles não são tolos. Na verdade, de certa forma, são muito inteligentes", comentou Trump, descrevendo os iranianos como "ótimos negociadores".

"Vamos ver se conseguimos fechar o acordo certo e abrir Estreito de Ormuz. Se o Irã chegar a um acordo satisfatório, o Estreito será reaberto", frisou, acrescentando que "qualquer um sabe que o Irã está conversando conosco".

Segundo o presidente americano, os ex-líderes do regime teocrata estão mortos porque não aceitaram fazer acordo antes, voltando a dizer que Teerã tem chance para abandonar ambições nucleares.

Trump também reafirmou que, se Washington não tivesse realizado os ataques em 28 de fevereiro, o Irã teria uma arma nuclear e "eles a teriam usado, sem dúvidas, contra Israel, outros países da região e os EUA".

Sobre os ataques, eles pontuou que as forças americanas estão acabando com a infraestrutura iraniana: "Estamos destruindo os mísseis e os estoques de drones".

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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