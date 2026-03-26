Não sei ainda se prazo de sexta-feira para pausa nos ataques ao Irã será alterado, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 26, durante reunião de gabinete que não sabe se o prazo de pausa dos ataques ao país persa será alterado. "Ainda não sei se o prazo de sexta-feira para pausa nos ataques ao Irã será alterado", afirmou. O prazo havia sido estipulado na segunda-feira para que houvesse um tempo para negociações.

Ao ser questionado por repórteres sobre um novo prazo para Teerã, ele disse: "eu é que vou anunciar", acrescentando que "temos alvos que queremos atingir antes de partirmos".

Segundo o republicano, os EUA continuarão a proteger o Golfo Pérsico, mesmo sem a guerra, e que uma coalizão para dar proteção aos navios na região foi formada.

Sobre os aliados ocidentais, Trump frisou que o pedido de ajuda ao Reino Unido foi um "teste" para verificar a lealdade do país. "Os EUA sempre estiveram ao lado do Reino Unido, mas agora já não tenho tanta certeza".

O presidente ainda indicou que não está pronto para pressionar por uma suspensão do imposto federal sobre a gasolina, mas que essa continua sendo uma opção enquanto seu governo tenta combater o aumento dos preços da energia.