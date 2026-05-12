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Irã diz que possui duas demandas nucleares que são 'questão de honra' em negociação com os EUA

Estadão Conteúdo

O membro da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento do Irã Abbas Ghalroo disse nesta terça-feira, 12, que os Estados Unidos têm duas exigências que são uma questão de honra para a República Islâmica, e não podem ser aceitas: a cessação permanente do enriquecimento de urânio e a entrega do material enriquecido para Washington, informou a agência Iran International.

Segundo o presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento persa, Ebrahim Azizi, uma das opções, em caso de um novo ataque por parte dos americanos, poderia ser o enriquecimento de urânio a 90%. "Vamos examinar no Parlamento", escreveu Azizi na rede X.

Em paralelo, o Kuwait acusou Teerã nesta terça-feira de enviar uma equipe armada da Guarda Revolucionária para atacar uma de suas ilhas, segundo a Associated Press. O Irã não reconheceu imediatamente a acusação.

O Kuwait disse que uma equipe de seis membros armados da Guarda tentou se infiltrar na Ilha Bubiyan, na região noroeste do Golfo Pérsico, perto do Iraque. O governo kuwaitiano afirmou que deteve quatro dos homens, enquanto dois escaparam - um oficial de segurança foi ferido no ataque.

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Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA. QUESTÃO NUCLEAR

Abbas Ghalroo
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