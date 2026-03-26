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No Japão, terremoto de magnitude 6,3 atinge costa de Honshu em meio à sequência de tremores

Estadão Conteúdo

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a costa leste da ilha de Honshu, no Japão, nesta quinta-feira, 26, em meio a uma sequência de tremores na região, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). O abalo mais forte ocorreu no mar, com profundidade moderada, e foi precedido e seguido por eventos de menor intensidade, sem relatos imediatos de grandes danos.

De acordo com o GFZ, o tremor principal teve magnitude 6,3 e ocorreu às 11h18 (de Brasília), com profundidade de cerca de 22 km. Um pouco antes, um sismo de magnitude 5,2 foi registrado próximo à costa leste de Honshu, a cerca de 10 km de profundidade.

Também foi detectado um tremor menor, de magnitude 4,7, na região das Ilhas Ryukyu, no sul do país, igualmente com profundidade rasa de 10 km.

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