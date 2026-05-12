Trump falou com Emirados Árabes sobre desdobramentos no Oriente Médio; Irã rebate Kuwait

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o chefe do executivo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, conversaram por telefone nesta terça-feira, 12, para discutir cooperação e fortalecer relações em apoio a interesses mútuos", informou a agência oficial de notícias do país do Golfo, WAM.

"Eles também trocaram opiniões sobre os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio", diz a agência.

O risco de alguns países do Golfo se verem envolvidos em uma guerra direta com o Irã aumentou após a informação de que os Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita teriam lançado secretamente um grande ataque contra o Irã antes do cessar-fogo firmado no início do mês passado.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã emitiu um comunicado em que rejeita as declarações do Kuwait de que Teerã estaria planejando ações hostis contra o país do Golfo.

Mais cedo, o país vizinho do Irã disse que uma equipe de seis membros armados da Guarda Revolucionária iraniana tentou se infiltrar na Ilha Bubiyan, na região noroeste do Golfo Pérsico, perto do Iraque.

Segundo a chancelaria do Irã, os quatro iranianos presos pelo Kuwait participavam de uma missão rotineira de patrulha naval e entraram em águas territoriais kuwaitianas devido a uma falha na navegação.