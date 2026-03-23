Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York
Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região
Um grave acidente no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, resultou na morte do piloto e do copiloto de uma aeronave da Air Canada na madrugada desta segunda-feira (23). A colisão envolveu o avião e um veículo no solo, gerando a interdição de pousos e decolagens no terminal.
Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região, sendo que nove delas permanecem internadas até o momento. As autoridades locais informaram que a suspensão das operações no aeroporto deverá se estender até o final da tarde de hoje.
Detalhes da Colisão
A aeronave envolvida no incidente era um modelo CRJ-900 da Air Canada. De acordo com informações da plataforma Flightradar24, o avião atingiu o veículo a uma velocidade aproximada de 39 quilômetros por hora.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA