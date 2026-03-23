Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Um grave acidente no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, resultou na morte do piloto e do copiloto de uma aeronave da Air Canada na madrugada desta segunda-feira (23). A colisão envolveu o avião e um veículo no solo, gerando a interdição de pousos e decolagens no terminal.

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região, sendo que nove delas permanecem internadas até o momento. As autoridades locais informaram que a suspensão das operações no aeroporto deverá se estender até o final da tarde de hoje.

Detalhes da Colisão

A aeronave envolvida no incidente era um modelo CRJ-900 da Air Canada. De acordo com informações da plataforma Flightradar24, o avião atingiu o veículo a uma velocidade aproximada de 39 quilômetros por hora.