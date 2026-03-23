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Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

O Liberal
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De acordo com o comandante da Força Aeroespacial, general Fernando Silva, a aeronave transportava 114 passageiros e 11 tripulantes (Daniel Ortiz / AFP)

Um avião militar modelo Hércules C-130 da Força Aeroespacial Colombiana caiu nesta segunda-feira (23) em Puerto Leguízamo, na Colômbia, com 125 pessoas a bordo. O acidente ocorreu durante a decolagem e deixou ao menos 48 feridos, segundo balanço preliminar divulgado pelo Exército. Equipes de resgate foram enviadas ao local do impacto para socorrer as vítimas e iniciar as investigações sobre as causas da queda.

De acordo com o comandante da Força Aeroespacial, general Fernando Silva, a aeronave transportava 114 passageiros e 11 tripulantes. Enquanto os militares confirmam 48 feridos, a agência de notícias Reuters informou que 71 pessoas foram retiradas com vida da área do sinistro. Um balanço oficial definitivo sobre o número de mortos ou o estado de saúde dos resgatados ainda não foi apresentado pelas autoridades colombianas.

"Com profunda dor, informo que um avião Hércules da nossa Força Aérea sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo, quando transportava tropas da nossa Força Pública. É um evento profundamente doloroso para o país", declarou o ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Arnulfo, em sua conta no X (antigo Twitter).

 

O comando militar esclareceu que a proximidade de uma base em Puerto Leguízamo facilitou a chegada rápida do socorro ao ponto da queda. "Ainda não se sabe o que causou o acidente. O certo é que, logo após decolar, a aeronave sofreu algum problema e caiu em direção ao solo a alguns quilômetros do aeroporto", explicou o general Fernando Silva.

Informações preliminares do jornal local El Caracol indicam que o modelo teria apresentado dificuldades para ganhar altitude logo após sair da pista. O presidente Gustavo Petro classificou o ocorrido como "horrível" e defendeu, em publicação oficial, a necessidade de modernização dos equipamentos e do financiamento das Forças Armadas colombianas.

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