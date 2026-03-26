Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso 'daqui a alguns meses'

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer nesta quinta-feira, 26, que está desapontado com a falta de envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na guerra contra o Irã e pediu que a organização "se lembre disso daqui a alguns meses".

O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel" e criticou os porta-aviões do Reino Unido, ao chamá-los de "brinquedos" em reunião de gabinete.

Trump ainda voltou a comentar que a guerra deve durar de quatro a seis semanas e que os EUA estão adiantados no cronograma. "Alta dos preços do petróleo e queda do mercado de ações não têm sido tão acentuadas", acrescentou.

Sobre política interna, o presidente frisou que na sexta-feira, 27, serão anunciadas medidas para ajudar os agricultores americanos e que o governo tomará "medidas drásticas" se o shutdown do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) continuar.

Também presente na reunião de gabinete, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as forças americanas "têm opções contra o Irã", caso um acordo não avance.