Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso 'daqui a alguns meses'

Ameaça? O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel".

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer nesta quinta-feira, 26, que está desapontado com a falta de envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na guerra contra o Irã e pediu que a organização "se lembre disso daqui a alguns meses".

O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel" e criticou os porta-aviões do Reino Unido, ao chamá-los de "brinquedos" em reunião de gabinete.

Trump ainda voltou a comentar que a guerra deve durar de quatro a seis semanas e que os EUA estão adiantados no cronograma. "Alta dos preços do petróleo e queda do mercado de ações não têm sido tão acentuadas", acrescentou.

Sobre política interna, o presidente frisou que na sexta-feira, 27, serão anunciadas medidas para ajudar os agricultores americanos e que o governo tomará "medidas drásticas" se o shutdown do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) continuar.

Também presente na reunião de gabinete, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as forças americanas "têm opções contra o Irã", caso um acordo não avance.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/CRÍTICAS/OTAN
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump diz que Irã está 'implorando por acordo', mas que pode 'não estar disposto a um' agora

26.03.26 13h27

POLÊMICA

Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso 'daqui a alguns meses'

Ameaça? O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel".

26.03.26 13h02

PÂNICO

No Japão, terremoto de magnitude 6,3 atinge costa de Honshu em meio à sequência de tremores

Também foi detectado um tremor menor, de magnitude 4,7, na região das Ilhas Ryukyu, no sul do país, igualmente com profundidade rasa de 10 km.

26.03.26 12h37

MUNDO

Irã diz que Mauro Vieira condenou ataques dos EUA e de Israel e prestou solidariedade a Teerã

De acordo com a nota, Vieira também apresentou condolências pela morte do então líder supremo da Revolução Islâmica, aiatolá Ali Khamenei

26.03.26 11h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda