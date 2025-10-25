Trump diz que Hamas terá 'problema muito grande' em caso de quebra do cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado, 25, o movimento palestino Hamas caso haja quebra do cessar-fogo com Israel. Após dizer que acredita que a paz da região será "duradoura", ele declarou que se o armistício não se mantiver, será culpa do Hamas e "não será difícil lidar com o Hamas". No entanto, foi Israel quem mais cedo atacou a Faixa de Gaza em meio ao cessar-fogo.

"O Hamas não será difícil de lidar, mas espero que o cessar-fogo se mantenha, para o Hamas também, porque eles nos deram sua palavra", disse Trump. "Caso contrário, eles terão um problema muito, muito grande", afirmou ele a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o mandatário vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26.

O presidente norte-americano deu as declarações após um escala no Catar para reabastecimento, onde se encontrou com o emir catariano, Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani, a quem fez rasgados elogios. "Ele ajudou a costurar o acordo sobre Gaza", disse. "Ele acha que a paz será duradoura", acrescentou.

Trump disse ainda que a força de estabilização prevista no acordo deve ser enviada a Gaza "muito em breve", sem dizer exatamente quais países vão integrar tal força, citando genericamente nações árabes e muçulmanas que tiveram algum envolvimento nas negociações. Questionado sobre se o emir do Catar vai enviar soldados a Gaza, ele disse que sim, "eles farão isso no momento em que precisarem", mas destacou que "Israel entraria lá muito facilmente".