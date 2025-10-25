Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump vai buscar superar diferenças com o Brasil, diz Rubio

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai explorar maneiras de superar diferenças com o Brasil durante a reunião que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur, na Malásia, neste domingo, 26, paralelamente à conferência de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). A afirmação é do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, encarregado por Trump das negociações com o Brasil.

"O Brasil é um país grande e importante. Achamos que no longo prazo será benéfico para o Brasil nos escolher como parceiro preferencial no comércio em vez da China, por causa da geografia, por causa da cultura, por causa de um alinhamento em muitos aspectos", disse Rubio em entrevista dada durante voo para Kuala Lumpur e transcrita no site do Departamento de Estado dos EUA.

Ele acrescentou que "temos algumas questões com o Brasil, particularmente como eles trataram alguns de seus juízes, como têm tratado o setor digital dos Estados Unidos e indivíduos baseados nos Estados Unidos através de postagens em redes sociais".

Trump impôs tarifa de 50% sobre produtos brasileiros sob a justificativa de uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do estado democrático de direito. O governo dos EUA acusa o País ainda de impor censura às big techs norte-americanas.

"Teremos que trabalhar nisso também além da questão comercial. Isso se tornou entrelaçado", afirmou Rubio. "Mas o presidente Trump vai explorar se há maneiras de superar tudo isso, porque achamos que será benéfico fazê-lo. Vai levar algum tempo", acrescentou.

O secretário de Estado lembrou que Trump e Lula "tiveram uma ligação muito positiva há alguns dias" e que ele próprio se encontrou recentemente com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

Questionado sobre se Lula pode ajudar a convencer o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, a se afastar, em meio a uma forte pressão militar dos EUA sobre o país sul-americano, Rubio disse que mesmo Lula não reconhece Maduro como o vencedor da última eleição na Venezuela, mas "eu não sei se eles (brasileiros) podem ser úteis ou não".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

Lula

Marco Rubio

Brasil

Kuala Lumpur
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Raivoso

Trump aumenta tarifas do Canadá após se irritar com anúncio de TV

Comercial tem aproximadamente um minuto e foi o suficiente para provocar a retaliação

25.10.25 20h27

Clima tenso

Trump diz que espera chegar a acordo 'completo' com a China

Reunião com Xi ocorrerá em meio à escalada da guerra comercial entre os dois países

25.10.25 20h18

Conversa de Lula com Trump não tem assuntos proibidos, diz Alckmin

25.10.25 20h18

Trump diz que não vai perder tempo com Putin sem perspectiva de acordo

25.10.25 19h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

ARREPENDIMENTO

Após ter filhos, mulher que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai pagar R$ 272 mil para removê-las

Alexa Terese Locke, de 37 anos, fez mais de 30 tatuagens, mas se arrependeu após a maternidade

19.10.25 19h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda