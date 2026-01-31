Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA: Trump diz que suposta fraude em Minnesota é bem maior que os US$ 19 bi esperados

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou citar uma investigação a respeito de uma suposta fraude no sistema de assistência social em Minnesota para justificar a atuação federal no Estado, que virou foco da atuação dos agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira americana (ICE, na sigla em inglês).

Em publicação na rede social Truth, ele disse que "o roubo e a fraude em Minnesota são muito maiores do que os 19 bilhões de dólares originalmente projetados" e acusou o governo anterior, do democrata Joe Biden, de conhecer o suposto esquema e "não fazer absolutamente nada a respeito".

Ele afirmou ainda que a deputada democrata Illhan Omar de "golpista" e disse que ela e seus amigos "deveriam estar todos na prisão agora ou, pior ainda, serem enviados de volta para a Somália". A congressista não nasceu nos Estados Unidos, mas é cidadã norte-americana e tem sido alvo frequente de ataques de Trump.

Na terça-feira, 27, ela foi alvo de um ataque de um homem que usou uma seringa para atirar um líquido desconhecido durante um comício em Minneapolis. O agressor foi preso.

Na mesma postagem, Trump se voltou ainda contra o governador de Minnesota, Tim Walz, que é ex-educador e veterano do Exército. O republicano afirmou que o governador democrata seria o governante "mais corrupto da história ou o mais incompetente", mas não apresentou nenhuma informação complementar para referendar a afirmação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/MINNESOTA/FRAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Desabamento em mina de coltan no Congo deixa 200 mortos

O deslizamento foi provocado por uma chuva que atingiu a região. Ainda segundo o grupo, alguns corpos foram resgatados, mas ainda há desaparecidos

31.01.26 9h17

Venezuela: Delcy Rodríguez diz que governo irá propor lei de anistia geral

30.01.26 22h08

Governo Trump aprova novas vendas de armas para Israel no valor de US$ 6,67 bilhões

30.01.26 22h02

Departamento de Justiça dos EUA abre investigação sobre direitos civis na morte de Alex Pretti

30.01.26 19h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

saúde

Ministério da Saúde declara surto de doença de Chagas em Ananindeua

Município confirma quatro mortes em janeiro e monitora 40 casos suspeitos da doença

28.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda