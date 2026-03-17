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'Otan está cometendo um erro grave ao não ajudar os EUA', diz Trump

Sobre Cuba, o republicano comentou que o país caribenho está conversando com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e que "faremos algo muito em breve".

Estadão Conteúdo
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Donald Trump (Foto MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 17, que acredita que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está "cometendo um erro grave", após membros se recusarem a ajudar os americanos no conflito com o Irã.

"Não precisamos de ajuda para escoltar navios pelo Estreito de Ormuz; não queremos pessoas que acham que o Irã não é uma ameaça", enfatizou Trump em coletiva de imprensa com o Taoiseach, ou chefe de estado, da Irlanda, Micheál Martin. O republicano também voltou a afirmar que está desapontando com a Otan e que não vai rever sua posição.

Perguntado sobre a falta de colaboração da França em Ormuz, o republicano enfatizou que o presidente francês, Emmanuel Macron, estará "fora do cargo em breve". Em contrapartida, países como Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Bahrein deram "grande apoio" em relação ao Irã.

O presidente americano ainda confirmou que o chefe de segurança nacional do país persa foi morto nesta madrugada por Israel: "Acho que o verdadeiro líder foi morto ontem". Segundo ele, os EUA poderiam eliminar o petróleo na Ilha de Kharg e eliminar a capacidade elétrica de Teerã "em uma hora".

Reunião com Xi Jinping

Trump afirmou que Washington está trabalhando para reagendar sua reunião com o presidente da China, Xi Jinping, e que ela ocorrerá em cinco semanas.

Na segunda, o republicano pediu para adiar a cúpula em Pequim, alegando que precisa continuar em Washington devido à guerra no Oriente Médio. "Estou ansioso para ver Xi e estabelecer uma boa relação de trabalho", disse Trump em coletiva de imprensa ao lado de premiê da Irlanda, Micheál Martin.

Sobre Cuba, o republicano comentou que o país caribenho está conversando com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e que "faremos algo muito em breve".

Starmer e Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos voltou a criticar a postura do Reino Unido diante do conflito no Oriente Médio e disse estar decepcionado com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em comentários para jornalistas, nesta terça.

"Fizemos um bom acordo comercial com o Reino Unido, mas acho que eles não são gratos por isso. Estou decepcionado com Starmer", acrescentou, ao classificar como "um grande erro" a falta de apoio britânico frente a situação.

Trump afirmou que a postura do Reino Unido é injusta com os EUA, não com ele enquanto presidente, e sugeriu uma deterioração da relação entre os países desde a chegada do premiê ao cargo. Segundo ele, a relação entre as partes era "a melhor" até a chegada de Starmer, e pontuou que, particularmente em relação à guerra, Washington não precisa dos britânicos, mas poderiam "ter uma ajuda".

"Não sabemos se existem minas no Irã, gostaríamos de ajuda nisso. Tenho sido crítico a Starmer, mas é de uma maneira amigável. Ele é um bom homem, mas discordo dele sobre imigração e política de energia", afirmou.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/COLETIVA
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