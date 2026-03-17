EUA: Hassett diz que guerra com Irã acabará em algumas semanas e endossa encontro Trump-Xi

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, anunciou nesta terça-feira (17) que o conflito entre os EUA e o Irã deverá terminar "em breve". Ele apontou que o prazo estimado é de quatro a seis semanas, e Washington está "adiantado no cronograma" para o desfecho da situação, que já completa 18 dias.

Em entrevista concedida à CNBC, Hassett garantiu que o Irã não representa uma ameaça à economia americana, a qual se mantém em "boa saúde". O diretor da Casa Branca enfatizou que a economia dos EUA continua fundamentalmente sólida.

Hassett também fez questão de ressaltar que "não há como Trump desistir da guerra antes de levar isso até o fim". Ele adicionou que petroleiros estão começando a atravessar o Estreito de Ormuz, local de importância estratégica para o transporte de petróleo.

Preocupações com Petróleo e Cúpula Adiada

Apesar da movimentação no Estreito de Ormuz, o diretor expressou preocupação. Há a possibilidade de que a Ásia possa estar reduzindo as exportações de petróleo para os EUA.

Hassett mencionou, por fim, que após o término do conflito, um encontro entre Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, será realizado. O presidente republicano havia solicitado o adiamento da cúpula em Pequim por um mês ou mais.

A justificativa de Trump para o adiamento da cúpula foi a necessidade de permanecer em Washington. O motivo alegado é a continuidade de sua atuação em meio à guerra no Oriente Médio.