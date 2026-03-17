Dados de tráfego marinho mostram que 15 navios transitaram pelo Estreito de Ormuz em 3 dias
A plataforma não informou os números esperados de tráfego no Estreito de Ormuz sob condições normais
Dados mostram que 15 navios conseguiram transitar pelo Estreito de Ormuz nos últimos três dias, segundo a plataforma de monitoramento MarineTraffic, em publicação nesta terça-feira, 17, no X. Foram oito navios de carga seca, cinco petroleiros e dois transportadores de gás natural GLP.
Cerca de 87% foram trânsitos de saída de Ormuz, com muitas embarcações adotando rotas incomuns pelas águas territoriais do Irã.
Apenas 13% adentraram a região do Golfo, o que, conforme a MarineTraffic, representa o desequilíbrio contínuo nos fluxos de tráfego marítimo.
A plataforma não informou os números esperados de tráfego no Estreito de Ormuz sob condições normais, desconsiderando a atual guerra entre EUA, Israel e Irã no Oriente Médio.
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