Índia recebe liga árabe buscando se aprofundar parcerias em meio à instabilidade global

Estadão Conteúdo

A Índia sediou neste sábado, 31, uma reunião de ministros das Relações Exteriores árabes em um esforço concentrado para aprofundar a parceria em assuntos relativos a comércio, energia e cooperação estratégica em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio.

O país e os Emirados Árabes Unidos copresidiram as conversações com ministros das Relações Exteriores e altos funcionários de todos os 22 estados membros da Liga Árabe. Foi o primeiro encontro desse tipo na capital indiana após um hiato de uma década desde que o fórum inaugural realizado no Bahrein em 2016.

No discurso de abertura, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse que a ordem global estava passando por uma transformação por diversas razões, incluindo conflitos. "Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na Ásia Ocidental ou no Oriente Médio, onde a paisagem em si passou por uma mudança dramática no último ano. Isso nos impacta a todos", afirmou.

De acordo com o vice-presidente de política externa do think tank Observer Research Foundation, Harsh Pant, a aproximação junto às nações árabes reflete os esforços da Índia para se qualificar como um parceiro econômico e diplomático confiável em um momento de tensões geopolíticas, que afetam as cadeias de suprimentos globais. "Este é um esforço para projetar um senso de parceria com o mundo árabe quando as linhas de falha regionais estão se acentuando", avaliou.

O comércio da Índia com os países da Liga Árabe excede US$ 240 bilhões anualmente, impulsionado em grande parte por importações de energia, como petróleo bruto e gás natural liquefeito (GNL). Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Índia

Liga Árabe

reunião
Mundo
