Trem movido a hidrogênio mais rápido do mundo é lançado na China; veículo só emite água

A maior empresa de veículos ferroviários do planeta lançou na China o trem movido a hidrogênio mais rápido do mundo. Com capacidade de chegar a 160 quilômetros por hora, o trem foi fabricado a partir de uma parceria entre a estatal CRRC e a Chengdu Rail Transit e emite apenas água para a atmosfera.

O veículo saiu da linha de montagem na semana passada, podendo percorrer até 600 quilômetros sem precisar reabastecer. Além disso, o trem possui comunicação 5G, e não precisa da ajuda de humanos para ligar, andar ou parar, guiando-se pelos trilhos de maneira autônoma.

O país asiático está apostando alto no hidrogênio. A China mantém atualmente um terço das estações de abastecimento da substância no mundo. Ao todo, a nação planeja produzir 200 mil toneladas da substância até 2025, usando a energia renovável em ao menos 50 mil veículos neste período. Somente o trem anteriormente citado deve reduzir mais de 10 toneladas de emissão de carbono na atmosfera anualmente.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)