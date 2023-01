Chineses celebram a chegada de 4721, o ano do coelho

Neste domingo (22), China, Vietnã e outros países do leste asiático comemoram a chegada do Ano Novo Lunar. Com base no horóscopo chinês, 2023 vai deste 22 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024. Este ano será o de 4721 e será regido pelo coelho, que é símbolo da paz, do intelecto e da cautela.

De acordo com a mitologia chinesa, o coelho foi um dos 12 animais a disputarem uma competição cósmica que acabou por determinar a ordem dos signos no zodíaco dessa cultura. Respectivamente, os signos são: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. Cada ano é representado por um, nesta ordem, que se repete a cada 12 anos.

O Coelho simboliza beleza e boa sorte no zodíaco chinês, portanto, esse promete ser um ano de felicidade para a maioria das pessoas. As coisas estão se recuperando e a vida tende a melhorar. As previsões revelam também que esse será um ano cheio de emoções positivas e excelentes circunstâncias para qualquer tipo de relação.

Por se tratar de um ano sóbrio e com um ritmo tranquilo, descanso, trégua e desafios intelectuais tornam-se as principais tarefas deste ano novo chinês. Individual e coletivamente, é hora de curar feridas, readquirir o equilíbrio interior e fazer planos para o futuro.

Diferente do nosso, o calendário chinês adota a lua com parâmetro. Por isso, essa data também é chamada de Ano Novo Lunar, já que a passagem de ano marca o fim de 12 ciclos completos da lua. Assim, o Ano Novo ocorre na primeira Lua Nova após o solstício de inverno. Isso configura outra característica pecualiar dos chineses, que é de não ter uma data fixa para o Ano Novo, como o nosso calendário gregoriano, que acontece ao final da passagem de 365 dias.