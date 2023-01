Um ano depois de ser trocada por sua melhor amiga, mulher ganha prêmio milionário em loteria

Uma mulher de Barranquilla, cidade localizada no litoral da Colômbia, ganhou um prêmio milionário na loteria, exatamente um ano depois do seu marido lhe deixar, em troca de sua melhor amiga. As informações são do portal colombiano Zona Cero.

O prêmio, que foi recebido no dia 17 de janeiro, foi de 1,5 bilhões de pesos colombianos, cerca de R$ 1,7 milhões. A mulher, que afirma não ter acreditado quando percebeu que havia ganhado o prêmio, estava prestes a perder a sua casa, comprada com o dinheiro fruto de seu trabalho como costureira.

Além disso, não apenas a sortuda estava com dificuldades, como também sua filha, que estuda contabilidade em uma universidade privada e teria que interromper os estudos no sétimo semestre, por falta de dinheiro.

A mulher contou, de maneira humorada, que seu ex-marido foi a primeira pessoa que lhe ligou quando descobriu que havia ganhado o prêmio milionário, mas que ignorou as “boas intenções” do homem que lhe abandonou.

