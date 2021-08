Após ignorar ligações, mulher descobre que ganhou na loteria

Uma moradora da cidade de Launceston, na Austrália, se deparou com uma situação surpreendente. Após decidir atender uma ligação, a mulher descobriu que ganhou na loteria. As informações foram divulgadas pelo Uol.

A australiana, que não teve o seu nome identificado, afirma que não costuma atender ligações de números desconhecidos por medo de golpes. Entretanto, ao perceber a insistência do mesmo número de ligação, ela decidiu atender. Foi então que ela descobriu que havia ganhado US$ 1,47 milhão na loteria, o equivalente a R$ 7,3 milhões, no sorteio TattsLotto do dia 31 de julho.

"Isso é loucura! Nunca atendo ligações de números que não conheço porque sempre acho que são algum tipo de golpe ou aquelas ligações que só nos atrapalham. Mas você me ligou tantas vezes que pensei em atender e ver do que se tratava", disse a ganhadora aos funcionários da empresa The Lott, responsável pela loteria.

Com o prêmio nas mãos, a ganhadora revelou o que pretende fazer com o dinheiro."A primeira coisa que faremos é pagar nossas contas e, claro, investir um pouco. Claro que faremos depois algumas outras coisas como ir a um spa e comprar itens para a nossa casa", acrescentou.