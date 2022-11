Idosa acerta dois bilhetes premiados e ganha mais de R$ 2 milhões

Uma mulher de 70 anos acertou na loteria duas vezes, no mesmo dia, e ganhou mais de R$ 2 milhões. A idosa estadunidense conseguiu primeiramente 100 mil dólares (R$ 518 mil) com um bilhete, e foi até uma sede da loteria para resgatar o valor. Ao voltar para casa, ela comprou outro bilhete premiado, desta vez com um valor três vezes maior.

A idosa é moradora do estado de Delaware, e preferiu não ser identificada. Ela explica que foi até a sede da loteria, muito feliz com a sorte que teve, com o objetivo de resgatar os 100 mil dólares conquistados no primeiro prêmio.

Na volta para casa, ela parou em um posto de gasolina e comprou três raspadinhas. A sorte desta mulher foi triplicada. Ela ganhou o maior prêmio da modalidade Ultimate Cash: 300 mil dólares (R$ 1,55 milhão).

Em entrevista ao site da loteria de Delaware, a idosa revelou que ficou espantada com tamanha sorte: “Quando risquei o bilhete premiado com 300 mil dólares, eu e uma amiga ficamos ali sentadas, incrédulas. Foi uma insanidade absoluta”. Sem planos para onde vai gastar a quantia, a mulher pretender investir o dinheiro em um fundo de aposentadoria.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)