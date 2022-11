Loteria: mais de R$ 320 milhões não foram resgatados após sorteios em 2022

Entre janeiro e outubro deste ano, as loterias da Caixa Econômica Federal acumularam R$ 323,34 milhões em prêmios não resgatados. O total é referente a apostas que não foram sacadas pelos ganhadores. Com informações do G1.

Os prêmios “esquecidos” incluem todas as apostas, ou seja, de todas as modalidades de jogos de loterias no país.

Conforme previsto na Lei 13.756/18, o valor prescrito das apostas premiadas é repassado integralmente para o Financiamento Estudantil (Fies). À reportagem do G1, a Caixa Econômica informou que as loterias “constituem um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois direcionam quase metade de toda a sua arrecadação a programas e projetos sociais nas áreas como esporte, cultura, seguridade social, saúde, segurança, entre outros”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)