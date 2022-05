Mulher é premiada com R$ 12,3 milhões na loteria e gasta tudo com comida

A história de uma mulher viralizou na web após a filha contar que a mãe ganhou o prêmio de 2,2 milhões de libras - cerca de R$ 12,3 milhões - e gastou tudo em comida. A mulher teria sido premiada em 2011 e após três anos desfrutando do dinheiro voltou a ficar endividada. Entenda.

Segundo a filha da mulher, que se identifica pelo pseudônimo de Charlotte Thomas, a mãe costumava fazer jogos na loteria desde 1994. Em 2011, ela finalmente conseguiu levar a grande bolada em dinheiro e ficou muito feliz. A partir daí, a vida da família mudou. A ganhadora passou a usar o dinheiro para fazer almoços e jantares, a maioria deles na companhia de amigos.

No entanto, a felicidade durou apenas três anos, pois em 2014 a família percebeu que o dinheiro estava acabando. De acordo com Charlotte, a mãe não comprou grandes coisas para si, apenas com muita comida. Ao consultar a conta bancária, todos se surpreenderam ao ver que tinham apenas 2.500 libras, cerca de R$ 15, 2 mil.

Nessa altura, a mãe de Charlotte estava endividada. Então, a jovem precisou terminar a faculdade e ir em busca de trabalho, para garantir estabilidade financeira da família.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)