Casal ganha 1 bilhão de reais no maior prêmio da história de loteria; entenda

Um casal do Reino Unido ganhou o maior prêmio da história do EuroMillions, ou EuroMilhões, loteria jogada em vários países europeus, criada em 2004, que precisa de sete números corretos para o prêmio máximo. Os ganhadores levaram 184 milhões de libras (cerca de R$ 1 bilhão) e decidiram revelar suas identidades, que fica em segredo caso os sortudos não queiram revelá-la.

Joe e Jess Thwaite, moradores de Gloucester, na Inglaterra, foram a público nesta quinta-feira (19). O casal contou sobre o momento que descobriu a notícia. Joe recebeu um e-mail que anunciava que o mesmo era vencedor. Primeiramente, achou que eram 184 mil libras, cerca de 1 milhão de reais.

Joe, que tem 49 anos, é um engenheiro de comunicação. Ele esperou a esposa acordar com o próprio alarme. Jess (42) contou que a sua primeira reação foi dizer “não seja estúpido”. Com o passar do tempo, a ficha caiu, e Jess, sem saber o que fazer, resolveu contar para a própria mãe e marcou um encontro em um estacionamento.

Quando disse que tinha “algo para contar”, a mãe achou que Jess estava grávida. Jess e Joe estão casados há 11 anos, e têm 2 filhos pequenos. Joe tem dois filhos de outro casamento, que estão na universidade. Ainda na entrevista, ambos disseram que não viviam em uma situação horrível, mas a crise econômica afetou as suas vidas. Agora, o casal planeja férias e pretende ir ao Havaí, nos Estados Unidos.

