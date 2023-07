Threads pode forçar usuário a deletar o próprio Instagram; veja como e o motivo

Uma nova rede social da empresa Meta, dona do Facebook e Instagram, chegou animando os internautas por ser uma grande concorrente do Twitter. Lançada nesta quarta-feira (5), a plataforma Threads, que é vinculada com a mesma conta do Instagram, já está bombando, chegando a marca de 30 milhões de usuários em menos de um dia de lançamento, segundo um post no Threads do próprio Mark Zuckerberg, dono da empresa.

Um detalhe que passou despercebido pelos novos inscritos é referente aos termos e condições de uso: o perfil do Threads só pode ser deletado se o perfil do Instagram também for.

Como e por quê pode forçar a excluir também a conta do Instagram?

Apesar de estar disponível livremente na Política de Privacidade, a informação pegou de surpresa muitas pessoas e deixou dúvidas se o Threads poderia realmente forçar o usuário a deletar o próprio Instagram. A resposta é sim! Excluir o seu perfil no Threads também apaga automaticamente a sua conta no Instagram.

"Seu perfil do Threads faz parte da sua conta do Instagram e pode ser excluído a qualquer momento. Para fazer isso, é necessário excluir sua conta do Instagram", informa a Central de Ajuda do Instagram.

Isso porque os perfis de ambas as redes sociais estão vinculadas, tanto é que o login no Threads é unicamente com o perfil do Instagram.

No entanto, há a alternativa de desativar temporariamente o perfil do Threads sem excluir a conta do Instagram. A própria nova rede social informa sobre a condições de exclusão ou desativação do perfil.

"Se você desativar seu perfil, suas publicações e interações com as publicações de outras pessoas não ficarão visíveis no Threads até que você as reativa. A desativação do seu perfil do Threads não excluirá seus dados do Threads nem afetará sua conta do Instagram.", informa também a Central de Ajuda.

Como desativar temporariamente a conta no Threads?

Abra o Threads e toque no seu perfil, no canto inferior direito; Clique em "Configurações", localizado no canto superior direito; Toque em "Conta" Clique em "Desativar perfil" e depois "Desativar perfil de Tópicos"; Aperte em "Desativar"

