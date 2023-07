Threads no Instagram: quem são os famosos 'sumidos' da web aderiram ao concorrente do Twitter

O ‘Threads’, nova rede social da Meta, mesma empresa do Instagram, Facebook e Whatsapp, tem conquistado o público brasileiro após o lançamento nesta quarta-feira (05).

A plataforma do Instagram promete ser uma ‘nova versão’ do Twitter, com os mesmos recursos de texto, e compartilhamento de áudios e vídeos através de links. Com o novo espaço na área, alguns famosos embarcaram na novidade e criaram perfis, que já possuem milhares de seguidores.

“Oii, cheguei”, disse a cantora Anitta em seu primeiro compartilhamento na rede, com 334 respostas. Já Marcos Mion decidiu abrir uma discussão no espaço, ‘sem cancelamento e ódio; confira

Confira as interações de famosos no 'Threads'

Anitta e Marcos Mion

Anitta e Marcos Mion migram para o 'Threads', nova rede social do Instagram (Reprodução/Instagram)

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos também passou a usar a nova rede social (Reprodução/Instagram)

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho resolveu dar um 'alô' para os seguidores na rede (Reprodução/Instagram)O lançamento do ‘Threads’ foi anunciado por Mark Zuckerberg após Elon Musk limitar o número de posts diários dos usuários do Twitter. Em menos de 24h, o novo espaço do Instagram, disponível em 100 países, atingiu mais de 10 milhões de registros.

A nova plataforma pode ser acessada através do login do Instagram e Facebook, e está disponível gratuitamente na Apple Store, para IOS, e no Google Play Store, para Android.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)