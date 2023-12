Terceiro grupo de brasileiros cruza fronteira de Gaza em operação de resgate do governo

O terceiro grupo de brasileiros e familiares que aguardavam resgate do Ministério das Relações Exteriores conseguiu cruzar a fronteira entre Gaza e o Egito, na manhã desta quinta-feira (21), duas semanas depois de o Itamaraty tirar do território palestino o segundo grupo de repatriados. Ainda não foi divulgado o número exato de pessoas resgatadas nessa operação, mas a expectativa é de que as 24 que foram impedidas de sair da Faixa de Gaza estejam na lista.

Os brasileiros e seus familiares devem embarcar para o Brasil em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) enviada ao aeroporto internacional do Cairo. O avião saiu às 08h desta quinta da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, em direção ao Egito. A previsão do Itamaraty é que o avião chegue ao Brasil por volta das 08h de sábado (23).

Na aeronave, foram enviadas seis toneladas de purificadores de água portáteis e kits voltaicos (painel solar, inversor veicular e controlador de carga) que serão entregues à ONU, segundo o Itamaraty.