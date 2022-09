Solidão e tristeza envelhecem mais rápido que o cigarro, diz estudo

Uma pessoa triste e solitária pode envelhecer mais rapidamente do que uma que fuma cigarros e não vive esses estados de espírito e sentimentos. Esse é o resultado de um estudo feito pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com a Deep Longevity, uma empresa chinesa. As informações são do portal O Povo.

Essa pesquisa avaliou como esses dois fatores atuam juntos na saúde biológica de uma pessoa em um espaço de tempo de até um ano e oito meses. Foram comparadas as emoções com o tabagismo e o resultado surpreendeu: o hábito de fumar não é mais nocivo para o corpo do que ser triste e solitário. O cigarro acelerou o envelhecimento em um ano e três meses, ou seja, um período de cinco meses a menos.

Para chegar nestes resultados, mais de 12 mil adultos chineses de meia-idade forneceram seus dados como base do estudo. A divisão foi feita a partir da idade cronológica e do sexo, e cerca de um terço tinham condições subjacentes, como doenças pulmonares, câncer e alguns até chegaram a sobreviver a acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Com essas divisões, o estudo constatou que as pessoas do sexo masculino também era uma predisposição para envelhecer mais rápido. Além disso, o lugar da residência, como morar em área rural, entrou na lista devido às condições mais duras dos trabalhadores.

