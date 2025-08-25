Capa Jornal Amazônia
Série da Netflix ajuda a encontrar menina desaparecida nos EUA

Caso de Kayla Unbehaun, levada pela mãe em 2017, ganhou repercussão após episódio de "Mistérios Sem Solução"

Hannah Franco
fonte

Menina sequestrada pela mãe é encontrada após episódio de série na Netflix. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma menina desaparecida há seis anos nos Estados Unidos foi reencontrada graças a uma série da Netflix. O caso de Kayla Unbehaun, levada pela mãe em 2017, foi tema do 9º episódio da 3ª temporada do programa Mistérios Sem Solução (Unsolved Mysteries) e emocionou o público ao ganhar um desfecho positivo após anos de incertezas.

Kayla, que tinha apenas 9 anos quando desapareceu, foi encontrada em maio de 2023 em uma loja na cidade de Asheville, no estado da Carolina do Norte. Ela foi reconhecida por uma pessoa que havia assistido à série e decidiu acionar a polícia. Kayla, agora com 15 anos, está de volta à custódia do pai, Ryan Iserka, que nunca deixou de procurá-la.

Entenda o caso

O desaparecimento aconteceu em 5 de julho de 2017, na cidade de South Elgin, em Illinois. Kayla havia saído com a mãe, Heather Unbehaun, que tinha direito apenas a visitas supervisionadas, mas não retornou para casa. Heather fugiu com a filha sem informar para onde iriam, e desde então o paradeiro de ambas era desconhecido. Um mandado de prisão por sequestro foi emitido contra a mãe.

Durante anos, o pai manteve ativa uma campanha para encontrar a filha, inclusive por meio de uma página no Facebook chamada Bring Kayla Home ("Traga Kayla de volta para casa").

Desfecho graças à Netflix

A reviravolta só aconteceu anos depois, quando a história foi contada em um episódio de Mistérios Sem Solução, série documental da Netflix que reconstitui casos reais ainda sem resolução. Após a exibição do programa, uma espectadora reconheceu Kayla em público e alertou as autoridades.

Heather Unbehaun foi presa e responderá judicialmente pelas acusações. Já Kayla foi levada de volta para Illinois, onde reencontrou o pai.

“Estou muito feliz que Kayla esteja segura em casa. Quero agradecer a todas as pessoas e instituições que mantiveram viva essa história. Agora pedimos privacidade para este novo começo”, disse Ryan em nota divulgada pela imprensa americana.

Palavras-chave

mistérios sem solução

pessoas desaparecidas
Mundo
.
